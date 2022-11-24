Белла Хадид возглавила рейтинг самых стильных людей на планете

Супермодель Белла Хадид стала самым стильным человеком на планете по мнению журнала GQ.
Издание GQ назвало 26-летнюю супермодель Беллу Хадид самым стильным человеком на планете.
В рейтинг также вошли Тимоти Шаламе, Tyler, the Creator, Гарри Стайлс, Зендая, Кид Кади, Джастин Бибер, Lil Nas X, Эмма Коррин, Чон Хо Ён, Льюис Хэмилтон, Ким Кардашьян, Остин Батлер, Зои Кравиц, Ясмин Финни, G-Dragon, Адам Сэндлер, Джейден Смит, Эван Мок, Лакит Стэнфилд, Дэниэл Калуя, Доминик Калверт-Льюин, Флоренс Пью, Эллиот Пейдж, Бретт Гельман, Lizzo, Дуа Липа, Томас Доэрти и Крис Пайн.
В 2019 году Белла была признана самой красивой женщиной мира. Тогда доктор Джулиан Де Сильва, руководитель центра косметической и пластической хирургии, посчитал лицо супермодели самым пропорциональным, согласно правилу золотого сечения.
Однако в 2022-м Хадид уступила этот титул звезде сериала «Убивая Еву» Джоди Комер и актрисе Зендае.
Ранее WMJ.ru рассказал о том, что звезда Marvel Крис Эванс признан самым сексуальным мужчиной.