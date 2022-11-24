Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+1° в 
USD 60.50EUR 62.28
Войти в почту
1 час назад

Белла Хадид возглавила рейтинг самых стильных людей на планете

WMJ.ru

Супермодель Белла Хадид стала самым стильным человеком на планете по мнению журнала GQ.

Белла Хадид возглавила рейтинг самых стильных людей на планете
Фото: WMJ.ruWMJ.ru

Издание GQ назвало 26-летнюю супермодель Беллу Хадид самым стильным человеком на планете.

В рейтинг также вошли Тимоти Шаламе, Tyler, the Creator, Гарри Стайлс, Зендая, Кид Кади, Джастин Бибер, Lil Nas X, Эмма Коррин, Чон Хо Ён, Льюис Хэмилтон, Ким Кардашьян, Остин Батлер, Зои Кравиц, Ясмин Финни, G-Dragon, Адам Сэндлер, Джейден Смит, Эван Мок, Лакит Стэнфилд, Дэниэл Калуя, Доминик Калверт-Льюин, Флоренс Пью, Эллиот Пейдж, Бретт Гельман, Lizzo, Дуа Липа, Томас Доэрти и Крис Пайн.

В 2019 году Белла была признана самой красивой женщиной мира. Тогда доктор Джулиан Де Сильва, руководитель центра косметической и пластической хирургии, посчитал лицо супермодели самым пропорциональным, согласно правилу золотого сечения.

Однако в 2022-м Хадид уступила этот титул звезде сериала «Убивая Еву» Джоди Комер и актрисе Зендае.

Ранее WMJ.ru рассказал о том, что звезда Marvel Крис Эванс признан самым сексуальным мужчиной.

Звёзды,Доминик Калверт-льюин,Дэниэл Калуя,Джоди Комер,Бретт Гельман,Белла Хадид,Гарри Стайлс,Крис Эванс,Крис Пайн,Адам Сэндлер,Джейден Смит,Джастин Бибер,Ким Кардашьян,Льюис Хэмилтон,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители