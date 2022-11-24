Дочь Валерии подозревают в беременности

Старшая дочь певицы Валерии опубликовала новое фото в социальной сети, после которого девушку стали осыпать поздравлениями. Фанаты увидели очевидные очертания округлившегося живота.

Фото: Passion.ru Passion.ru

Анна Шульгина последние годы уделяла внимание только работе и практически не распространялась о своей личной жизни. Став свидетельницей развода родителей в раннем возрасте, девушка поняла, что может положиться только на себя, поэтому полностью погрузилась в карьеру.

Сама Валерия очень гордится 29-летней Анной. После смены сценического имени на SHENA дочь знаменитой мамы смогла добиться немалых успехов. Песни артистки сейчас популярны как в России, так и за границей. Вот только Валерия грустит, что из-за успеха в творчестве девушка никак не подарит ей долгожданных внуков.

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И хоть о нынешних отношениях Анны ничего не известно, поклонники после последней публикации в Сети уверены – певица беременна. Впрочем, фотография не является доказательством положения артистки, так как она могла стать просто жертвой игры света.