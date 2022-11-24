Дочь Валерии подозревают в беременности

Старшая дочь певицы Валерии опубликовала новое фото в социальной сети, после которого девушку стали осыпать поздравлениями. Фанаты увидели очевидные очертания округлившегося живота.
Анна Шульгина последние годы уделяла внимание только работе и практически не распространялась о своей личной жизни. Став свидетельницей развода родителей в раннем возрасте, девушка поняла, что может положиться только на себя, поэтому полностью погрузилась в карьеру.
Сама Валерия очень гордится 29-летней Анной. После смены сценического имени на SHENA дочь знаменитой мамы смогла добиться немалых успехов. Песни артистки сейчас популярны как в России, так и за границей. Вот только Валерия грустит, что из-за успеха в творчестве девушка никак не подарит ей долгожданных внуков.
И хоть о нынешних отношениях Анны ничего не известно, поклонники после последней публикации в Сети уверены – певица беременна. Впрочем, фотография не является доказательством положения артистки, так как она могла стать просто жертвой игры света.
Отметим, что Шульгина не раз говорила, что хочет стать мамой. Девушка много проводит времени с сыном своего младшего брата Арсения и признается, что ей забота о детях приносит только удовольствие.