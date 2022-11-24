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1 час назад

50-летний Джаред Лето похвастался обнаженным торсом и восхитил фанатов

Мира Маркина

Актер и певец Джаред Лето опубликовал фото на пляже с обнаженным торсом. Об этом сообщает Daily Mail.

50-летний Джаред Лето похвастался рельефным прессом
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Супер пресс за 15 минут в день: видео

Лето поделился новым снимком в соцсетях. На кадре звезда позирует в белых шортах и солнечных очках. Артист предстал без футболки и продемонстрировал накачанный пресс.

Соцсети

Подписчики оценили фигуру Джареда и не поскупились на лестные комментарии:

«Как ему может быть 50 лет?»,

«Ты выглядишь потрясающе. Глядя на тебя, я понимаю, что йога и правильное питание — это верный путь. Ты для меня мотиватор и пример для подражания».

В 2016 году актер рассказывал, что более 20 лет является вегетарианцем и внимательно следит за своим здоровьем.

Ранее "Рамблер" рассказывал о технике качания пресса для плоского живота.

Звёзды,Джаред Лето,
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