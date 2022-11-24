50-летний Джаред Лето похвастался рельефным прессом

Актер и певец Джаред Лето опубликовал фото на пляже с обнаженным торсом. Об этом сообщает Daily Mail.
Лето поделился новым снимком в соцсетях. На кадре звезда позирует в белых шортах и солнечных очках. Артист предстал без футболки и продемонстрировал накачанный пресс.
Подписчики оценили фигуру Джареда и не поскупились на лестные комментарии:
«Как ему может быть 50 лет?»,
«Ты выглядишь потрясающе. Глядя на тебя, я понимаю, что йога и правильное питание — это верный путь. Ты для меня мотиватор и пример для подражания».
В 2016 году актер рассказывал, что более 20 лет является вегетарианцем и внимательно следит за своим здоровьем.
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