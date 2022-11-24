Вдова Нарцисса рассказала о последних словах артиста перед смертью

Вдова Пьера Нарцисса Валерия Калачева рассказала в YouTube-шоу «Алена, блин!», какие были последние слова артиста перед смертью.
По словам Калачевой, Нарцисс сообщил жене, что очень любит ее и их дочь Каролину, и попросил передать эти слова девочке. Вдова отметила, что муж повторил это два раза. «Я говорю: «Ставь телефон на зарядку. Ты сейчас выйдешь, когда у тебя зарядится. Мы поговорим. Все будет хорошо, держись», — поделилась Калачева.
Вдова призналась, что пребывала в ужасном состоянии после новости о смерти Нарцисса. Она тогда находилась дома. «Такое ощущение, что будто бомба разорвалась по всему мира и разбудила всех», — отметила Калачева.
Ранее Калачева призналась, что решила установить памятник Нарциссу.