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1 час назад

Вдова Пьера Нарцисса рассказала о последних словах артиста перед смертью

Газета.Ruиещё 1

Вдова Пьера Нарцисса Валерия Калачева рассказала в YouTube-шоу «Алена, блин!», какие были последние слова артиста перед смертью.

Вдова Нарцисса рассказала о последних словах артиста перед смертью
Фото: Газета.RuГазета.Ru

По словам Калачевой, Нарцисс сообщил жене, что очень любит ее и их дочь Каролину, и попросил передать эти слова девочке. Вдова отметила, что муж повторил это два раза. «Я говорю: «Ставь телефон на зарядку. Ты сейчас выйдешь, когда у тебя зарядится. Мы поговорим. Все будет хорошо, держись», — поделилась Калачева.

Вдова призналась, что пребывала в ужасном состоянии после новости о смерти Нарцисса. Она тогда находилась дома. «Такое ощущение, что будто бомба разорвалась по всему мира и разбудила всех», — отметила Калачева.

Ранее Калачева призналась, что решила установить памятник Нарциссу.

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