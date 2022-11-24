Вдова Нарцисса рассказала о последних словах артиста перед смертью

По словам Калачевой, Нарцисс сообщил жене, что очень любит ее и их дочь Каролину, и попросил передать эти слова девочке. Вдова отметила, что муж повторил это два раза. «Я говорю: «Ставь телефон на зарядку. Ты сейчас выйдешь, когда у тебя зарядится. Мы поговорим. Все будет хорошо, держись», — поделилась Калачева.