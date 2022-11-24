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56 минут назад

Джиджи Хадид снялась топлес на заправке

Газета.Ru

Соответствующую фотографию она опубликовала в социальной сети.

Джиджи Хадид снялась топлес на заправке
Фото: Газета.RuГазета.Ru

27-летняя Джиджи Хадид стала героиней рекламного кампейна бренда купальников Frankies Bikinis. Модель позировала на заправке топлес, прикрыв грудь шлангом, и в голубых плавках на завязках.

Газета.Ru

В сентябре 2020 года Джиджи Хадид родила дочь Хай. С отцом девочки, бывшим участником группы One Direction Зейном Маликом, модель рассталась в октябре 2021-го после того, как ее мать Иоланда обвинила певца в рукоприкладстве.

Осенью этого года в СМИ появилась информация о романе Джиджи Хадид и Леонардо ДиКаприо, расставшегося с Камилой Морроне. Сперва сообщалось, что ДиКаприо флиртует с Хадид, а та, в свою очередь, держит его во "френдзоне", однако после папарацци не раз заставали их на свиданиях.

Впрочем, отец Джиджи Мохамед заявил, что его дочь и актер не больше, чем "хорошие друзья".

Звёзды,Леонардо ДиКаприо,
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