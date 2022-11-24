Беллу Хадид признали самым стильным человеком на планете

Журнал GQ признал супермодель Беллу Хадид самым стильным человеком на планете. Соответствующая новость появилась на сайте издания.
По мнению экспертов, звезда одна из немногих, кто может носить все, что угодно, и при этом выглядеть стильно. При этом авторы GQ также отметили, что больше всего Белле идут вещи из мужских коллекций:
"Хадид выглядит в мужской одежде лучше, чем большинство мужчин".
В рейтинг самых стильных людей также вошли Тимоти Шаламе, Зендая, Гарри Стайлс, Ким Кардашьян и другие звезды.
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