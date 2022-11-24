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1 час назад

Беллу Хадид признали самым стильным человеком на планете

Мира Маркина

Журнал GQ признал супермодель Беллу Хадид самым стильным человеком на планете. Соответствующая новость появилась на сайте издания.

Беллу Хадид признали самым стильным человеком на планете
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Page Six: Леонардо ДиКаприо встречается с Джиджи Хадид

По мнению экспертов, звезда одна из немногих, кто может носить все, что угодно, и при этом выглядеть стильно. При этом авторы GQ также отметили, что больше всего Белле идут вещи из мужских коллекций:

"Хадид выглядит в мужской одежде лучше, чем большинство мужчин".

В рейтинг самых стильных людей также вошли Тимоти Шаламе, Зендая, Гарри Стайлс, Ким Кардашьян и другие звезды.

Ранее "Рамблер" рассказывал, зачем модели пьют воду с изюмом.

Звёзды,Белла Хадид,Гарри Стайлс,Ким Кардашьян,Леонардо ДиКаприо,
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