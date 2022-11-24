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2 часа назад

Роза Сябитова заявила, что Майя Плисецкая является для нее примером женщины в возрасте

Газета.Ru

Ведущая «Давай поженимся!» Роза Сябитова призналась, что балерина Майя Плисецкая является для нее примером, как можно «достойно стариться». Об этом она сообщила в Telegram-канале.

Сябитова назвала Плисецкую примером женщины в возрасте
Фото: Газета.RuГазета.Ru

По словам Сябитовой, несмотря на то, что Плисецкая уделяла большое внимание внешнему виду, она не боялась выходить в свет без макияжа. «Этот поступок не только не подмочило репутацию Плисецкой, но наоборот возвысил ее в глазах общественности. Грация и стройность значили для нее намного больше, чем появление морщин», — заявила сваха.

Сябитова отметила, что некоторые женщины в возрасте чересчур «увлекаются фильтрами-молодости», меняясь до неузнаваемости. Ведущая назвала это «театром абсурда».

Ранее Сябитова призналась, что ее «удивляет» нежелание блогерши Регины Тодоренко брать декрет после рождения сына.

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