Сябитова назвала Плисецкую примером женщины в возрасте

Ведущая «Давай поженимся!» Роза Сябитова призналась, что балерина Майя Плисецкая является для нее примером, как можно «достойно стариться». Об этом она сообщила в Telegram-канале.

По словам Сябитовой, несмотря на то, что Плисецкая уделяла большое внимание внешнему виду, она не боялась выходить в свет без макияжа. «Этот поступок не только не подмочило репутацию Плисецкой, но наоборот возвысил ее в глазах общественности. Грация и стройность значили для нее намного больше, чем появление морщин», — заявила сваха.