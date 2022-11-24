Том Холланд и Зендея намекнули на скорую свадьбу

Знаменитости уже несколько лет вместе.
Звезды «Человека-паука» Том Холланд и Зендея познакомились в 2016 году на съемках «Возвращения домой».
О том, что у них роман, впервые стало известно летом 2021 года, когда парочку слишком часто стали видеть вместе.
Уже тогда Холланд, всегда подчеркивавший свое стремление к холостяцкой жизни, жаловался на то, что «личная жизнь вышла из-под контроля».
Тем не менее, знаменитости по-прежнему вместе, несмотря на пристальное внимание к ним со стороны папарацци и поклонников.
Более того, как пишут американские СМИ, в одном из недавних интервью артисты на вопрос «каким они видят свое будущее», ответили, что свое будущее видят «совместным».
При этом Том намекнул на создание семьи и рождение детей, на что Зендея в шутку, но с долей серьезности дополнила: «Сначала свадьба».