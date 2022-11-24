Том Холланд и Зендея намекнули на скорую свадьбу

Знаменитости уже несколько лет вместе.

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Звезды «Человека-паука» Том Холланд и Зендея познакомились в 2016 году на съемках «Возвращения домой».

О том, что у них роман, впервые стало известно летом 2021 года, когда парочку слишком часто стали видеть вместе.

Уже тогда Холланд, всегда подчеркивавший свое стремление к холостяцкой жизни, жаловался на то, что «личная жизнь вышла из-под контроля».

Тем не менее, знаменитости по-прежнему вместе, несмотря на пристальное внимание к ним со стороны папарацци и поклонников.

Более того, как пишут американские СМИ, в одном из недавних интервью артисты на вопрос «каким они видят свое будущее», ответили, что свое будущее видят «совместным».