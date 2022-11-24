Старшенбаум рассказала о пережитом насилии

«На съемках — и не только на съемках, где угодно, — вышестоящие часто пользуются своей властью, могут грубо, жестко разговаривать с людьми, давить на них. Тебя и твой талант обесценивают, а потом ты сам начинаешь себя винить, сам себя съедать. Это очень больно. У меня такое было не раз», — рассказала Старшенбаум, подчеркнув, что начала отстаивать свои границы, что помогло ей избавиться от давления.