Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+9° в 
USD 60.39EUR 62.78
Войти в почту
2 часа назад

Ирина Старшенбаум рассказала о пережитом психологическом насилии

Lenta.ru

Российская актриса Ирина Старшенбаум рассказала о пережитом психологическом насилии. Об этом она сообщила в беседе с «Комсомольской правдой».

Старшенбаум рассказала о пережитом насилии
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Артистка отметила, что практически все сталкиваются с психологическим давлением каждый день. По ее словам, люди не учитывают чувства друг друга, в результате чего это «парализует их и не дает двигаться дальше».

«На съемках — и не только на съемках, где угодно, — вышестоящие часто пользуются своей властью, могут грубо, жестко разговаривать с людьми, давить на них. Тебя и твой талант обесценивают, а потом ты сам начинаешь себя винить, сам себя съедать. Это очень больно. У меня такое было не раз», — рассказала Старшенбаум, подчеркнув, что начала отстаивать свои границы, что помогло ей избавиться от давления.

Ранее американский музыкант Мэрилин Мэнсон заявил, что «ложные» обвинения в сексуальном насилии разрушили его карьеру.

Звёзды,Мэрилин Мэнсон,Ирина Старшенбаум,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители