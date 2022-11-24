Сын Михаила Ефремова рассказал о борьбе с зависимостью

Представитель актерской династии Никита Ефремов, сын Михаила Ефремова, рассказал в интервью для “7 дней”, с каким наследственным недугом столкнулся.

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Актер признался, что ради возвращения контроля над своей жизнью и избавления от алкогольной зависимости обратился к специалистам.

“С помощью методов психологии, например, ударов палкой в подушку я избавляюсь от накопившейся агрессии. Еще кричу в лесу (...) К сожалению, алкоголизм в России — большая беда, и о ней надо говорить открыто”, — рассказал артист.

Самых лучших специалистов Ефремов-младший советует близким людям. Но первый шаг к избавлению от проблем, по словам актера, нужно сделать самостоятельно. А именно – признаться себе в их наличии.