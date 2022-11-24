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47 минут назад

Актер Никита Ефремов рассказал об алкогольной зависимости

Мира Маркина

Представитель актерской династии Никита Ефремов, сын Михаила Ефремова, рассказал в интервью для “7 дней”, с каким наследственным недугом столкнулся.

Сын Михаила Ефремова рассказал о борьбе с зависимостью
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Актер признался, что ради возвращения контроля над своей жизнью и избавления от алкогольной зависимости обратился к специалистам.

“С помощью методов психологии, например, ударов палкой в подушку я избавляюсь от накопившейся агрессии. Еще кричу в лесу (...) К сожалению, алкоголизм в России — большая беда, и о ней надо говорить открыто”, — рассказал артист.

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Самых лучших специалистов Ефремов-младший советует близким людям. Но первый шаг к избавлению от проблем, по словам актера, нужно сделать самостоятельно. А именно – признаться себе в их наличии.

Ранее мы рассказывали, в чем Бородина обвиняет бывших партнеров.

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