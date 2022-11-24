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2 часа назад

Анфиса Чехова рассказала, как отказ от сахара изменил ее жизнь

Мира Маркина

Телеведущая и актриса Анфиса Чехова активно ведет страницу в одной из популярных социальных сетей. Недавно звезда рассказала фолловерам, какой шаг повлиял на ее здоровье и образ жизни.

Анфиса Чехова рассказала, что в корне изменило ее жизнь
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Анфиса Чехова решила отказаться от сахара. По ее мнению, этот “разрешенный наркотик” питает “паразитов” в организме, а также мешает обрести желаемые формы. Напомним, не так давно Чехова похудела на 30 килограммов.

Перечислены последствия полного отказа от сладкого

Также ведущая напомнила, что сахар приводит к лишнему весу, вымывает кальций из костей. Чехова решила заменить этот продукт натуральными сахарозаменителями.

Ранее “Рамблер” писал о зависимости Никиты Ефремова.

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