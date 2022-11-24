Анфиса Чехова рассказала, что в корне изменило ее жизнь

Телеведущая и актриса Анфиса Чехова активно ведет страницу в одной из популярных социальных сетей. Недавно звезда рассказала фолловерам, какой шаг повлиял на ее здоровье и образ жизни.

Анфиса Чехова решила отказаться от сахара. По ее мнению, этот “разрешенный наркотик” питает “паразитов” в организме, а также мешает обрести желаемые формы. Напомним, не так давно Чехова похудела на 30 килограммов.

Также ведущая напомнила, что сахар приводит к лишнему весу, вымывает кальций из костей. Чехова решила заменить этот продукт натуральными сахарозаменителями.