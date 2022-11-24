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1 час назад

«Больше не хочу тратить время»: Галич впервые откровенно рассказала об отношениях с Круглицким

Мира Маркина

Комик Стас Круглицкий хочет возобновить отношения с телеведущей и видеоблогером Идой Галич. Об этом она рассказала в интервью Надежде Стрелец.

Галич впервые откровенно рассказала о романе с Круглицким
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

У Галич нет желания вернуться к экс-бойфренду. По ее словам, она не готова продолжать встречаться с человеком, который сделал ей больно:

«Больше не хочу тратить время, я не готова».

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Ведущая рассказала, что каждый раз с мужчинами у нее случается одно и то же: Галич чувствует, как ее обижают, происходит надлом, и она уходит.

Ида Галич разорвала отношения со Стасом Круглицким несколько месяцев назад, до этого они встречались полгода.

Ранее “Рамблер” писал о том, что Галич и Круглицкий расстались.

Звёзды,Надежда Стрелец,Ида Галич,
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