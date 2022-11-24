Седокова: «Мне хотелось сидеть на ручках, и все»

Певица заявила, что перестала спешить и стала ценить простые вещи.

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В гостях у шоу «Мурзилки Live» на «Авторадио» Анна Седокова рассказала о новом ощущении жизни, которое к ней пришло недавно. Сейчас она старается ничего не планировать на годы вперед и просто проживать каждый день рядом с близкими.

«Благодарю за каждый день, за то, что мы здоровы, что у нас есть еда. Вот это ощущение пришло в мою жизнь, и мне кажется, что я стала взрослее, оценив такие простые вещи, как еда, здоровье и любовь близких», — говорит артистка.

В какой-то момент, призналась Седокова, ей было не до песен, как любому эмоциональному человеку, хотелось испугаться и спрятаться. «Мне просто хотелось сидеть на ручках, и все. Но потом я поняла, что это моя жизнь, и я должна ее жить», — рассказала она.

Так в жизнь снова вернулись приятные эмоции и песни. Певица научилась ловить позитив в улыбках ребенка и друзей, в совместном приготовлении еды. «Мы дома очень любим готовить. Мы прямо обожаем готовить в семье, для нас это такая терапия. И я люблю кулинарные шоу. Поэтому мы решили снять свое», — рассказала Седокова о причинах появления кулинарного шоу «Не учите меня готовить», которое она запустила вместе с сыном Гектором и мужем Янисом Тиммой на YouTube.

Недавно певица закрыла свой давний гештальт, связанный с уходом из группы «ВИА Гра», выпустив ремейк на давний хит «Не оставляй меня, любимый». «У меня была связана определенная боль с уходом из группы „ВИА Гра“, но прошлое должно оставаться в прошлом. Иногда возникает ностальгия, и ты закрываешь свои гештальты», — поделилась Анна с ведущими шоу «Мурзилки Live».