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40 минут назад

Лидер «Руки вверх!» Сергей Жуков рассказал о дочери от первого брака: «Саша — необычный человек»

Super.ru

Бессменный лидер легендарной группы «Руки вверх!» Сергей Жуков стал гостем шоу Натальи Подольской «Ваша Наташа» на YouTube. Артист много рассуждал о семье и воспитании детей –– такова специфика программы.

Жуков рассказал о дочери от первого брака: «Саша — необычный человек»
Фото: Super.ruSuper.ru

В частности, Сергей рассказал о старшей дочери от своей первой супруги — Саше. Девочка с 6 лет вместе с мамой живет в Америке. «Саша — необычный человек, — говорит о своей дочери Жуков. — Сейчас ей 21 год, и она пошла по стопам мамы в психологию — работает с особенными детьми. Все летние месяцы она проводит в лагерях со своими воспитанниками. Твори добро на всей земле — это про Сашу».

Сергей признается, что выбор профессии дочери его радует. Возможностей у Саши много, и она могла выбрать практически любое другое дело, но предпочла работать с детьми и развиваться в этой области. «Дети часто черствеют, если становятся свидетелями непростых отношений родителей, но я рад, что с Сашей этого не произошло», — признался певец.

Также Сергей Жуков рассказал, что «американская» дочь очень дружна с его тремя детьми от нынешнего брака: они часто созваниваются, обмениваются фото и видео.

Звёзды,Сергей Жуков,Наталья Подольская,
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