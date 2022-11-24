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1 час назад

Павел Воля и Ляйсан Утяшева отметили 10-летие отношений: фото

Super.ru

Слухи слухами, но о разводе не идет и речи: на днях сплетни о проблемах в отношениях звездной пары опровергла Ляйсан Утяшева, а теперь и Павел Воля подтвердил, что их союз по-прежнему нерушим. Комик и телеведущий опубликовал фото романтического ужина при свечах с любимой женщиной. «Нам 10 лет. Всем огромное спасибо за поздравления!» — подписал снимок Павел.

Воля и Утяшева отметили 10-летие отношений
Фото: Super.ruSuper.ru

Годовщину звезды отметили в пятизвездочном отеле в Санкт-Петербурге — здание построено в конце XVIII века! Локацию комик выбрал неслучайно — здесь останавливались кумиры Ляйсан и Паши: Майя Плисецкая и Родион Щедрин, Владимир Высоцкий и Марина Влади, Петр Чайковский и его жена Антонина. В огромном зале никого, только влюбленные и музыканты — супругам удалось вдоволь насладиться обществом друг друга. Дети — Роберт и София, — видимо, ждут родителей дома.

Днем ранее Павел опубликовал стихотворение, посвященное жене, и даже записал свое прочтение на аудио. Безнадежно романтично? Возможно, но чем не рецепт крепкого брака?

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