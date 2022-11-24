Фанаты удивились внешности Ким Кардашьян без волос

«Теперь понятно, почему она носит накладные волосы. Они уже испорчены и выпадают», «Ей уже за 40, и ее волосы начинают редеть», «Наконец-то она сняла и показала свои настоящие пряди», «Звучит очень страшно: обесцвечивать волосы за один день, а потом наращивать. Если я была на ее месте, я бы побрилась налысо», — высказывались они.