61-летний Пенкин заявил, что давно мечтал попасть на кладбище

Звезда эстрады Сергей Пенкин иногда удивляет поклонников своими необычными взглядами и рассуждениями. Недавно он прилетел на гастроли за Урал. Первым делом он отправился не в музей или ресторан, а на кладбище!

Фото: Passion.ru Passion.ru

61-летний исполнитель показал кадры со своей «экскурсии» в личном микроблоге. Сергей взял с собой букет белых хризантем и собирался встретиться с одной из любимых женщин в своей жизни. Артист признался, что давно хотел попасть на могилу известной актрисы Екатерины Савиновой. Звезда постоянно пересматривает фильмы с ее участием.

«Сбылась моя мечта! Мы сейчас находимся на могиле великой актрисы, которая снималась в фильме «Приходите завтра», Фроси Бурлаковой Екатерины Савиновой. Я очень давно хотел попасть сюда на могилу к ней, я очень рад, что я побывал здесь», – рассказал Пенкин в соцсетях.

Знаменитость опубликовал фото с кладбища, чем очень удивил поклонников. Но они признались, что тоже обожают творчество Екатерины.

«Потрясающая актриса», «Царствие небесное», «Вот судьба», – пишут в комментариях.

Напомним, что у Екатерины Савиновой действительно очень трагическая судьба. Женщина умерла в 43 года, а до этого страдала от шизофрении. Все это началось у звезды после того, когда она заразилась бруцеллезом, выпив парного молока во время очередных съемок. Болезнь поразила нервную систему актрисы.