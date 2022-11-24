Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+14° в 
USD 60.39EUR 62.78
Войти в почту
25 минут назад

61-летний Пенкин заявил, что давно мечтал попасть на кладбище

Passion.ru

Звезда эстрады Сергей Пенкин иногда удивляет поклонников своими необычными взглядами и рассуждениями. Недавно он прилетел на гастроли за Урал. Первым делом он отправился не в музей или ресторан, а на кладбище!

61-летний Пенкин заявил, что давно мечтал попасть на кладбище
Фото: Passion.ruPassion.ru

61-летний исполнитель показал кадры со своей «экскурсии» в личном микроблоге. Сергей взял с собой букет белых хризантем и собирался встретиться с одной из любимых женщин в своей жизни. Артист признался, что давно хотел попасть на могилу известной актрисы Екатерины Савиновой. Звезда постоянно пересматривает фильмы с ее участием.

«Сбылась моя мечта! Мы сейчас находимся на могиле великой актрисы, которая снималась в фильме «Приходите завтра», Фроси Бурлаковой Екатерины Савиновой. Я очень давно хотел попасть сюда на могилу к ней, я очень рад, что я побывал здесь», – рассказал Пенкин в соцсетях.

Знаменитость опубликовал фото с кладбища, чем очень удивил поклонников. Но они признались, что тоже обожают творчество Екатерины.

«Потрясающая актриса», «Царствие небесное», «Вот судьба», – пишут в комментариях.

Напомним, что у Екатерины Савиновой действительно очень трагическая судьба. Женщина умерла в 43 года, а до этого страдала от шизофрении. Все это началось у звезды после того, когда она заразилась бруцеллезом, выпив парного молока во время очередных съемок. Болезнь поразила нервную систему актрисы.

По слухам, у знаменитости была депрессия, а голоса в голове подталкивали ее свести счеты с жизнью. Савинова погибла под колесами поезда.

Звёзды,Екатерина Савинова,Сергей Пенкин,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители