Кендалл Дженнер бросила парня ради Гарри Стайлса?

Не успели мы отойти от повторного расставания Кендалл Дженнер с баскетболистом NBA Девином Букером, как у фанатов подоспела новая теория. Возможно, ещё один звёздный разрыв Гарри Стайлса с Оливией Уайлд был абсолютно неслучаен, ведь Кендалл и Гарри скрывают уже свои новые отношения. Кто лучше поклонников найдёт изменщика по фото кольца или заподозрит расставание при виде фото папарацци? Так, в TikTok получила поддержку очередная конспирологическая теория, согласно которой Гарри и Кендалл решили вспомнить о старых чувствах.

Согласитесь, что сам факт обоюдного разрыва с разницей лишь в несколько дней уже выглядит немного подозрительно. Тем более, когда их отношения нельзя называть мимолётной интрижкой, ведь оба были вместе с последними партнёрами уже не один год. Второй золотой монеткой в копилку этой теории стало внезапное появление Дженнер на концерте Гарри в Лос-Анджелесе. Возможно, красотка просто решила отдохнуть в компании своей подруги Хейли Бибер или поддержать артиста. В любом случае, пример Беннифер нам ясно дал понять, что не стоит сводить на «нет» казалось бы ушедший опыт. Ирина Шейк тоже дала своим чувствам с Брэдли второй шанс, так может юные селебрити продолжат эту тенденцию!