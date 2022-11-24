10-летняя дочь Виктории Бони отказалась от завтрака

Телеведущая Виктория Боня в своих социальных сетях стала много рассказывать о своей личной жизни. Ранее она говорила только о работе, а теперь ещё и о семье. Так она поделилась, как проходит её утро с дочкой Анджелиной, которая не захотела завтракать из-за того, что решила похудеть, сообщает издание Boda.