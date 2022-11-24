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1 час назад

10-летняя дочь Виктории Бони отказалась от завтрака

Моя Москва.онлайн

Телеведущая Виктория Боня в своих социальных сетях стала много рассказывать о своей личной жизни. Ранее она говорила только о работе, а теперь ещё и о семье. Так она поделилась, как проходит её утро с дочкой Анджелиной, которая не захотела завтракать из-за того, что решила похудеть, сообщает издание Boda.

10-летняя дочь Виктории Бони отказалась от завтрака
Фото: Wikimedia.orgWikimedia.org

Напомним, что девочку Боня родила от ирландского миллиардера Алекса Смерфита. В марте этого года ей исполнилось 10 лет. Анджелина живёт со своей мамой, но также продолжает общаться с отцом.

Отметим, что она выучила несколько языков, занимается гимнастикой и верховой ездой. Видимо, девочка решила пойти по стопам матери и начала следить за фигурой.

Звёзды,Виктория Боня,
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