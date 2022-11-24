Дочь Кроуфорд заподозрили в романе с солистом группы Måneskin

Актрису и манекенщицу Кайю Гербер, дочь супермодели Синди Кроуфорд, заподозрили в романе с солистом группы Måneskin Давидом Дамиано. Об этом сообщается в аккаунте DeuxMoi в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

По словам свидетеля, пожелавшего остаться анонимным, знаменитости были замечены целующимися на вечеринке в ночном клубе Dirty Mondays в Италии. При этом сами звезды информацию о начале своих отношений не подтвердили.