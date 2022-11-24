Ивлеева призналась, за кого мечтала выйти замуж

Блогер Настя Ивлеева в своем Telegram-канале рассказала, что в детстве хотела выйти замуж за певца Влада Сташевского.
Она уточнила, что проснулась посреди ночи из-за перелета в Сеул. Блогер решила размяться и для тренировки выбрала видео с хитами 1996 года. Она отметила, что в те времена было немало «стильных клевых артистов».
«Они там вообще совсем молодые и так прикольно знать, как они изменились. Сейчас вышел на сцену Влад Сташевский! И я вспомнила ребята, что когда была маленькой, я мечтала выйти за него замуж. Это был краш всей моей жизни», — заверила Ивлеева.
Блогер подчеркнула, что была сильно влюблена в музыканта и зареклась выйти за него замуж. Однако, по словам Ивлеевой, сейчас чувства к Сташевскому у нее пропали.