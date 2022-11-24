Ивлеева призналась, за кого мечтала выйти замуж

«Они там вообще совсем молодые и так прикольно знать, как они изменились. Сейчас вышел на сцену Влад Сташевский! И я вспомнила ребята, что когда была маленькой, я мечтала выйти за него замуж. Это был краш всей моей жизни», — заверила Ивлеева.