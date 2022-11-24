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36 минут назад

Анна Седокова сняла накладные ресницы и помолодела на 10 лет

Газета.Ru

Певица Анна Седокова пожаловалась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что многие паблики и фанаты «прошлись» по ее внешности. Это подстегнуло экс-солистку «ВИАгры» к изменениям в лучшую сторону.

Анна Седокова сняла накладные ресницы и помолодела на 10 лет
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«По мне жестко проехались. По внешности. Я, конечно, расстроилась. Мне не привыкать. Это все из серии: «А раньше было лучше». Конечно, можно было бы списать на хейтеров. Но это самый простой способ и немного отговорка», — посетовала Седокова.

Исполнительница отметила, что из-за участия в шоу «Маска.Танцы» у нее не было времени заняться собой. Она заявила, что перестала пить алкоголь, начала контролировать свое питание и устраивать разгрузочные дни. Седокова также признала, что ее не красят нарощенные ресницы, поэтому певица решила их снять и сделать ламинирование бровей.

«Минус 10 лет получается», — резюмировала звезда.

Звёзды,Анна Седокова,
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