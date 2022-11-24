Анна Седокова сняла накладные ресницы и помолодела на 10 лет

«По мне жестко проехались. По внешности. Я, конечно, расстроилась. Мне не привыкать. Это все из серии: «А раньше было лучше». Конечно, можно было бы списать на хейтеров. Но это самый простой способ и немного отговорка», — посетовала Седокова.