Джилленхол и его 26-летняя девушка попали в объектив папарацци

На звездной повестке нечасто бывают новости о крепких парах. И вот папарацци порадовали нас свежими снимками красавчика Джейка Джилленхола и его возлюбленной — 26-летней французской модели Жанны Кадье. Они вместе четыре года. Для Голливуда срок серьезный.

Фото: Super.ru Super.ru

Пара прогулялась по Сохо — модному району Манхэттена. Джейк и Жанна приоделись в духе локации, но и о трендах не забыли. Вечная классика — косуха и джинсы — подчеркнула брутальную внешность актера. А утонченная модель надела длинную дубленку, которую вы точно увидите на всех модниках в этом сезоне.

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