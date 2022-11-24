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40 минут назад

Джейк Джилленхол и его 26-летняя девушка впервые за долгое время попали в объектив папарацци

Super.ru

На звездной повестке нечасто бывают новости о крепких парах. И вот папарацци порадовали нас свежими снимками красавчика Джейка Джилленхола и его возлюбленной — 26-летней французской модели Жанны Кадье. Они вместе четыре года. Для Голливуда срок серьезный.

Джилленхол и его 26-летняя девушка попали в объектив папарацци
Фото: Super.ruSuper.ru

Пара прогулялась по Сохо — модному району Манхэттена. Джейк и Жанна приоделись в духе локации, но и о трендах не забыли. Вечная классика — косуха и джинсы — подчеркнула брутальную внешность актера. А утонченная модель надела длинную дубленку, которую вы точно увидите на всех модниках в этом сезоне.

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Напомним, что слухи о романе Джейка и Жанны появились в 2018 году, а через несколько месяцев пара засветилась на красной дорожке фильма «Скорая», в котором актер сыграл одну из главных ролей. Публично отношения звезды не комментировали. Но все же и так понятно...

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