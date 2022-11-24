Авраам Руссо прокомментировал скандал с Иосифом Пригожиным

«Он может сказать все, что угодно. Если он считает это способом пиариться, он перепутал немножко между мной и собой. Я не пиарюсь. Если его совесть чиста, на его руках нет крови невинного человека, и он хорошо спит, пусть спит дальше», — высказался Руссо.