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58 минут назад

Авраам Руссо заверил, что не пытается пропиариться на скандале с Иосифом Пригожиным

Газета.Ru

Певец Авраам Руссо в беседе с «Пятым каналом» подчеркнул, что не собирается пиариться на конфликте с продюсером Иосифом Пригожиным.

Авраам Руссо прокомментировал скандал с Иосифом Пригожиным
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Он может сказать все, что угодно. Если он считает это способом пиариться, он перепутал немножко между мной и собой. Я не пиарюсь. Если его совесть чиста, на его руках нет крови невинного человека, и он хорошо спит, пусть спит дальше», — высказался Руссо.

Музыкант также заверил, что не держит зла на мужа певицы Валерии.

В сентябре Пригожин заявил, что Руссо пытается любым способом напомнить о себе. Продюсер призвал проверить музыканта на детекторе лжи и заверил, что наймет лучших в мире адвокатов, если Руссо удастся вывести его из себя.

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