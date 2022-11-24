Авраам Руссо прокомментировал скандал с Иосифом Пригожиным

Певец Авраам Руссо в беседе с «Пятым каналом» подчеркнул, что не собирается пиариться на конфликте с продюсером Иосифом Пригожиным.
«Он может сказать все, что угодно. Если он считает это способом пиариться, он перепутал немножко между мной и собой. Я не пиарюсь. Если его совесть чиста, на его руках нет крови невинного человека, и он хорошо спит, пусть спит дальше», — высказался Руссо.
Музыкант также заверил, что не держит зла на мужа певицы Валерии.
В сентябре Пригожин заявил, что Руссо пытается любым способом напомнить о себе. Продюсер призвал проверить музыканта на детекторе лжи и заверил, что наймет лучших в мире адвокатов, если Руссо удастся вывести его из себя.