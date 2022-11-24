Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+15° в 
USD 60.39EUR 62.78
Войти в почту
46 минут назад

Историк моды Васильев обвинил Успенскую в фиксации на сексе

Мира Маркина

В интервью изданию “7 дней” историк моды и телеведущий Александр Васильев прокомментировал откровенные образы певицы Любови Успенской.

Историк моды Васильев обвинил Успенскую в фиксации на сексе
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По мнению Васильева, артистка выбирает такие сценические наряды из-за любви к всеобщему вниманию. Откровенные, облегающие платья Успенской он назвал вульгарными.

“По моим наблюдениям, секс для Любы имеет очень большое значение”, — объяснил свою позицию Александр Васильев.

Басков раскритиковал Успенскую в эфире популярного шоу

Смягчая критику, телеведущий отметил “шикарные бедра” певицы и ее стремление выглядеть ухоженной несмотря на возраст.

Ранее “Рамблер” рассказывал, что в корне изменило жизнь Анфисы Чеховой.

Звёзды,Любовь Успенская,Александр Васильев,Анфиса Чехова,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители