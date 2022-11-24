Историк моды Васильев обвинил Успенскую в фиксации на сексе

В интервью изданию “7 дней” историк моды и телеведущий Александр Васильев прокомментировал откровенные образы певицы Любови Успенской.

По мнению Васильева, артистка выбирает такие сценические наряды из-за любви к всеобщему вниманию. Откровенные, облегающие платья Успенской он назвал вульгарными.

“По моим наблюдениям, секс для Любы имеет очень большое значение”, — объяснил свою позицию Александр Васильев.

Смягчая критику, телеведущий отметил “шикарные бедра” певицы и ее стремление выглядеть ухоженной несмотря на возраст.