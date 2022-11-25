Дочь Иосифа Пригожина покрестила сына

Дочь продюсера Иосифа Пригожина, Даная, в августе впервые стала мамой, у девушки родился сын. Родители дали ему редкое имя Даниэль. В четверг, 24 ноября, прошли крестины ребенка.

Фото: runews24.ru runews24.ru

Девушка устроила из крестин сына настоящий праздник. Малыша развлекали аниматоры и ангелы. Фотографиями с таинства Даная поделилась в социальных сетях. Лицо наследника девушка предусмотрительно закрыла смайликом тигра, девушка пока не хочет показывать лицо ребенка.

«Вот такая красота у нас. Крещение сына», - написала девушка в личном блоге.

Дочь Пригожина представила крестного папу своего сына, им стал политик Виталий Бородин.