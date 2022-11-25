Дочь Иосифа Пригожина покрестила сына

Дочь продюсера Иосифа Пригожина, Даная, в августе впервые стала мамой, у девушки родился сын. Родители дали ему редкое имя Даниэль. В четверг, 24 ноября, прошли крестины ребенка.
Девушка устроила из крестин сына настоящий праздник. Малыша развлекали аниматоры и ангелы. Фотографиями с таинства Даная поделилась в социальных сетях. Лицо наследника девушка предусмотрительно закрыла смайликом тигра, девушка пока не хочет показывать лицо ребенка.
«Вот такая красота у нас. Крещение сына», - написала девушка в личном блоге.
Дочь Пригожина представила крестного папу своего сына, им стал политик Виталий Бородин.
Даная весной этого года вышла замуж за неизвестного мужчину по имени Евгений. Возлюбленные не устраивали пышное торжество, а скромно расписались. Как рассказали молодожены, сейчас не время для празднования.