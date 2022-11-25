Экс-солистка золотого состава группы «Стрелки» вышла замуж

Экс-солистка культовой в 1990-е группы «Стрелки» Юлия Беретта вышла замуж во второй раз. Об этом певица сообщила в Инстаграме (запрещен в РФ): опубликовала фото рук с кольцами и подписала лаконично «Вот и случилось».

Фото: Super.ru Super.ru

Избранником 43-летней Юлии Береты стал бизнесмен Денис Преснухин.

Два года назад певица разошлась с первым мужем Владимиром Глебовым. Их семейная жизнь продлилась 10 лет, у экс-супругов растет сын Владимир.