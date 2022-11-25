Экс-солистка золотого состава группы «Стрелки» вышла замуж

Экс-солистка культовой в 1990-е группы «Стрелки» Юлия Беретта вышла замуж во второй раз. Об этом певица сообщила в Инстаграме (запрещен в РФ): опубликовала фото рук с кольцами и подписала лаконично «Вот и случилось».
Избранником 43-летней Юлии Береты стал бизнесмен Денис Преснухин.
Два года назад певица разошлась с первым мужем Владимиром Глебовым. Их семейная жизнь продлилась 10 лет, у экс-супругов растет сын Владимир.
Напомним, что Юлия Беретта, или Юлия Глебова (настоящее имя артистки), была солисткой золотого состава «Стрелок» и выступала с коллективом с 1997 по 2002 год. После ухода из группы Юлия занялась сольной карьерой и непродолжительное время сотрудничала с Андреем Губиным. Артист выступал в роли автора и саунд-продюсера песен Беретты.