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35 минут назад

Экс-солистка золотого состава группы «Стрелки» вышла замуж

Super.ruиещё 3

Экс-солистка культовой в 1990-е группы «Стрелки» Юлия Беретта вышла замуж во второй раз. Об этом певица сообщила в Инстаграме (запрещен в РФ): опубликовала фото рук с кольцами и подписала лаконично «Вот и случилось».

Экс-солистка золотого состава группы «Стрелки» вышла замуж
Фото: Super.ruSuper.ru

Избранником 43-летней Юлии Береты стал бизнесмен Денис Преснухин.

Два года назад певица разошлась с первым мужем Владимиром Глебовым. Их семейная жизнь продлилась 10 лет, у экс-супругов растет сын Владимир.

Напомним, что Юлия Беретта, или Юлия Глебова (настоящее имя артистки), была солисткой золотого состава «Стрелок» и выступала с коллективом с 1997 по 2002 год. После ухода из группы Юлия занялась сольной карьерой и непродолжительное время сотрудничала с Андреем Губиным. Артист выступал в роли автора и саунд-продюсера песен Беретты.

Звёзды,Владимир Глебов,Юлия Беретта,Андрей Губин,
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