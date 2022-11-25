Сябитова раскрыла свою формулу успеха

Свою формулу успеха раскрыла в личном Telegram-канале известная сваха и телеведущая Роза Сябитова. Она заявила, что всегда держит врагов рядом и не планирует что-либо менять в жизни.

Фото: Мослента Мослента

«Формула успеха — это привычка преодолевать трудности и способность достигать поставленных целей. Я люблю свои ошибки. Если бы меня спросили, хотела бы я родиться в другом месте или другой семье, поменять что-то в своей внешности или профессиональной деятельности, я ответила бы отрицательно», — заявила Сябитова.

Если бы не было испытаний, если не было бы «страшных, неприятных людей, которые добавили седины, забрали большое количество нервных клеток, отобрали деньги, а где-то даже подорвали бизнес», не было бы ни ее самой, ни ее успеха, подчеркнула известная сваха.

Благодаря трудностям, благодаря наличию недоброжелателей, уверена Сябитова, она закалила свой характер и обеспечила себе счастливую жизнь. «Мои враги, я вас всех люблю, я вас всех держу рядом. Вряд ли у вас получится что-то испортить в моей жизни, но я за вами наблюдаю», — сказала она в прикрепленном к посту видео.