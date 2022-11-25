Воронкова призналась, что пожар в квартире стал для нее знаком судьбы

Актриса и заслуженная артистка России Вера Воронкова рассказала, как трагический случай повлиял на ее дальнейшую жизнь.
Воронкова пережила трагедию в ночь на 19 января. В квартире знаменитости случился пожар, с которым она пыталась справиться самостоятельно. Актриса и ее 14-летняя дочь успели выбраться из квартиры, однако пострадавшая артистка попала в реанимацию. Сама звезда Театра Пушкина считает, что этот случай стал для нее неким посланием судьбы, который она до сих пор не может разгадать.
«Пожар — скорее положительный опыт. Наверное, что-то мне судьба хотела сказать странное. От чего-то остановить или направить куда-то. Пока я определенные шаги делаю, но не знаю, те ли, которых от меня требует судьба. Поживем — увидим», — сообщила Воронкова в беседе с «АиФ».
После длительного периода реабилитации и почти года после трагедии актриса вышла на сцену родного театра. Воронкова играет роль в спектакле «Красавец мужчина» по пьесе Александра Островского.