Воронкова призналась, что пожар в квартире стал для нее знаком судьбы

Воронкова пережила трагедию в ночь на 19 января. В квартире знаменитости случился пожар, с которым она пыталась справиться самостоятельно. Актриса и ее 14-летняя дочь успели выбраться из квартиры, однако пострадавшая артистка попала в реанимацию. Сама звезда Театра Пушкина считает, что этот случай стал для нее неким посланием судьбы, который она до сих пор не может разгадать.