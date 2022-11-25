Тина Браун: «Меган Маркл чувствовала, что нуждается в монархии больше, чем корона в ней»

Многие эксперты отмечают, что как только Меган Маркл стала частью королевской семьи, то тут же принялась наводить свои порядки и пыталась переступить через монарший кодекс. Однако герцогиня не учла тот факт, что британская корона всегда работала как единое целое, одна система, которая не имеет права на ошибку или сбой. Но Сассекскую такой расклад событий не устраивал, поэтому всеми силами она пыталась получить статус «ведущей леди». Об этом написано в книге « Дворцовые документы: внутри Дома Виндзоров », автором которой стала журналист Тина Браун . Такая ситуация привела к тому, что представители королевской семьи стали выступать против герцогини: они не поздравляли её с праздниками, а свадьба Меган и Гарри стала для них испытанием, а не вселенским счастьем.

Меган не понимала значимости монархии, и особенно это было заметно в 2018 году во время тура молодожёнов по Австралии и Новой Зеландии. Тогда герцогиня отметила для себя, что корона старомодна, ведь на месте представителей королевской семьи она бы подняла проблемы, которые наиболее актуальны в современном мире вместо стандартных встреч с публикой и народом. «Меган не понимала, почему никто не может сказать ей: "Ты молодец". Она хотела стать ведущей леди, чтобы её статус был обозначен в обществе. Меган пыталась быть похожей на принцессу Диану, чтобы стать вдохновляющим образцом для подражания», — отметила Тина. Более того, Сассекская не раз задавалась вопросом о том, почему же ей не платят за её встречи с людьми во время туров и визитов. И хотя путешествие супругов прошло благополучно, они ещё не скоро поняли, что для того, чтобы стать похожими на Диану, продолжить её наследие, необходимо очень много времени и собственных усилий.