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1 час назад

Гусейну Гасанову предложили секс по бартеру

Super.ru

Забавной историей блогер-миллионник поделился в своих социальных сетях. Сейчас он находится в Дубае, а как известно, в этом городе любят поразвлечься. Гусейн ужинал в ресторане и обратил внимание на красивую девушку. Она, в свою очередь, симпатию не разделила. «Я подхожу знакомиться, и она такая: “1500 долларов”», — рассказывает Гусейн. К такому блогер был не готов, извинился и поспешил уйти. Но настырная незнакомка предложила альтернативный вариант. «Стой-стой, можно по бартеру, если ты меня в сторис отметишь», — пересказывает ее слова блогер.

Гасанову предложили секс по бартеру
Фото: Super.ruSuper.ru

Тема отношений с противоположным полом всплывает в блоге не впервые. Недавно Гусейн объяснял, почему часто меняет спутниц. Оказалось, 28-летний ловелас настоящий романтик: ищет ту самую, а любовь за деньги не для него. Правда, часом ранее Гусейн выложил видео, где обрызгивает себя духами. «Уважаемые родители, если ваши дочки сегодня в Дубае отдыхают, скажите, чтобы сидели дома! Я выхожу из апартов на улицу!» — пишет блогер. Может быть, ночная бабочка прилетела на сладкий запах пафоса? Для поисков светлых чувств рекомендуем сменить подачу.

Звёзды,Гусейн Гасанов,
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