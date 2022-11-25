Гасанову предложили секс по бартеру

Забавной историей блогер-миллионник поделился в своих социальных сетях. Сейчас он находится в Дубае, а как известно, в этом городе любят поразвлечься. Гусейн ужинал в ресторане и обратил внимание на красивую девушку. Она, в свою очередь, симпатию не разделила. «Я подхожу знакомиться, и она такая: “1500 долларов”», — рассказывает Гусейн. К такому блогер был не готов, извинился и поспешил уйти. Но настырная незнакомка предложила альтернативный вариант. «Стой-стой, можно по бартеру, если ты меня в сторис отметишь», — пересказывает ее слова блогер.