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1 час назад

Анна Семенович поделилась эффективным способом борьбы с похмельем

Super.ru

После бурной вечеринки 42-летняя Анна Семенович нашла в себе силы выйти в сторис. «Кто-то вчера с винишком переборщил...» — начала рассказ певица. Накануне Анна не только выступила, но и, по ее словам, сама повеселиться не забыла. «Хотела один бокал, а выпила бокала четыре», — призналась артистка. Проблему с похмельем нужно было срочно решать, ведь скоро опять на сцену. За советом Анна обратилась к подписчикам, впрочем, и своим способом поделилась.

Семенович поделилась эффективным способом борьбы с похмельем
Фото: Super.ruSuper.ru

«Решила заточить пельмеши с бульончиком. Ну а что, супа нет, варить его некогда, надо уже бежать, — рассказала Анна, смачно причмокивая. — Пельмеши с бульошкой». В следующем видео из такси певица уже при параде: «Глаза намазала, свисток намазюкала и еду на работу, а что делать, вариантов нет». История Анны Семенович учит нас тому, что из любой ситуации всегда можно выйти красиво во всех смыслах, главное — найти правильный способ!

Звёзды,Анна Семенович,
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