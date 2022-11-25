Семенович поделилась эффективным способом борьбы с похмельем

После бурной вечеринки 42-летняя Анна Семенович нашла в себе силы выйти в сторис. «Кто-то вчера с винишком переборщил...» — начала рассказ певица. Накануне Анна не только выступила, но и, по ее словам, сама повеселиться не забыла. «Хотела один бокал, а выпила бокала четыре», — призналась артистка. Проблему с похмельем нужно было срочно решать, ведь скоро опять на сцену. За советом Анна обратилась к подписчикам, впрочем, и своим способом поделилась.