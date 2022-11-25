Дима Масленников стал жертвой мошенников

«Я сейчас злой, я на нервах, не знаю, как сказать. В общем, мы стали жертвами мошенников в очень крупном масштабе», — напугал подписчиков блогер. Дело в том, что ночью Дима Масленников залил на YouTube новый ролик, но вскоре видео заблокировали за нарушение авторских прав. Жалобу подала индонезийская телевизионная компания. Претензия касается всего нескольких секунд: Масленников якобы украл фрагмент заставки.

Фото: Super.ru Super.ru

Правда, новые «владельцы» проигнорировали тот факт, что заставка, очевидно, авторская: на ней — имя российского блогера. «В общем, мы сутки сражались, ролик не разблокировали, мы, бл*ть, плачем, потому что он уже начал собирать хорошие просмотры...» — рассказал Дима. В итоге команда решила перезалить видео, но прежние просмотры не вернуть. Однако дело не только в просмотрах.