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37 минут назад

Дочь Билла Гейтса беременна: у миллиардера появится первый внук

Super.ru

Старшая дочь сооснователя Microsoft Билла Гейтса 26-летняя Дженнифер ждет первенца. Девушка опубликовала снимок в Инстаграме*, на котором держит руку на округлившемся животе и обнимает мужа Найела Нассара. Пара позирует на заднем дворе семейного поместья площадью 142 акра в Северном Салеме, штат Нью-Йорк.

Дочь Билла Гейтса беременна
Фото: Super.ruSuper.ru

58-летняя Мелинда, экс-супруга Билла Гейтса и мама их дочери Дженнифер также прокомментировала новость в запрещенной сети: «Я очень рада встретить этотого малыша и увидеть, как вы двое станете родителями».

Дженнифер и Найел начали встречаться в 2017-м, поженились 16 октября 2021 года. На свадебной церемонии влюбленные танцевали под песню Элтона Джона «Can You Feel The Love Tonight». Также на празднике выступила группа Coldplay.

Отметим, что будущий ребенок Дженнифер и Найела станет первым внуком Билла и Мелинды, которые развелись в 2021 году после 27 лет брака.

* Запрещен в РФ.

Звёзды,Билл Гейтс,Элтон Джон,Microsoft,
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