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2 часа назад

Самойлова заключила с матерью пари на миллион рублей

Мослентаиещё 1

Пари на миллион рублей заключила со своей матерью блогер, жена рэпера Джигана Оксана Самойлова. Эта сумма будет стимулом для родственницы в похудении, рассказала знаменитость на личной странице в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России).

Самойлова заключила с матерью пари на миллион рублей
Фото: МослентаМослента

«Это не спор, а именно пари. Если мама до конца января 2023 года похудеет на 15 килограммов, она получает миллион рублей», — сказала Самойлова.

По словам блогерши, общий срок соглашения — три месяца. При этом сейчас родственница уже похудела на девять килограммов, ее вес стал минимальным за последние 20 лет.

«Осталось всего шесть килограммов, а значит, шансы на победу велики», — отметила Самойлова.

Звёзды,Оксана Самойлова,
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