Самойлова заключила с матерью пари на миллион рублей

Пари на миллион рублей заключила со своей матерью блогер, жена рэпера Джигана Оксана Самойлова. Эта сумма будет стимулом для родственницы в похудении, рассказала знаменитость на личной странице в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России).