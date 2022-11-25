Гагарина выпустила новый альбом впервые за шесть лет

Всего в пластинку вошли девять композиций. «Песни сочинялись стремительно и на одном дыхании, и с каждой я что-то отпускала, преумножала силы, любовь и уверенность. Когда альбом был закончен, я сделала большой уже совершенно новый «Вдох», — поделилась артистка в беседе с kp.ru. По словам Гагариной, альбом получился «очень эмоциональным, разножанровым, танцевальным».