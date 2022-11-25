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1 час назад

Полина Гагарина выпустила новый альбом впервые за шесть лет

Газета.Ru

Певица Полина Гагарина представила новый альбом «Вдох». Треки уже доступны для прослушивания на музыкальных платформах.

Гагарина выпустила новый альбом впервые за шесть лет
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Всего в пластинку вошли девять композиций. «Песни сочинялись стремительно и на одном дыхании, и с каждой я что-то отпускала, преумножала силы, любовь и уверенность. Когда альбом был закончен, я сделала большой уже совершенно новый «Вдох», — поделилась артистка в беседе с kp.ru. По словам Гагариной, альбом получился «очень эмоциональным, разножанровым, танцевальным».

Предыдущий альбом Гагариной вышел шесть лет назад. После этого певица выпускала только синглы.

Звёзды,Полина Гагарина,
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