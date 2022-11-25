Виторган спровоцировал слухи о расставании с Нинидзе

«Премия прекрасно смотрится в ленте… Такие все нарядные, красивые, и рады друг другу.. Ну молодцы! Очень правильно, что не отменили это хреновазу. Чтоб уж совсем наглядно, так сказать… И здорово, что коллеги так щедро делятся в соцсетях! Все для людей, все для людей…» (орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. WomanHit.ru), — написал актер в своем аккаунте.