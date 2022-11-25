Виторган спровоцировал слухи о расставании с Нинидзе

Пара закрутила роман три года назад.
Актер Максим Виторган развелся с журналисткой Ксенией Собчак в 2019 году. Тогда же артист закрутил роман с коллегой Нино Нинидзе. Однако сейчас появились слухи, что пара рассталась. Дело в том, что Виторган раскритиковал светское мероприятие, на которое пришла Нинидзе.
«Премия прекрасно смотрится в ленте… Такие все нарядные, красивые, и рады друг другу.. Ну молодцы! Очень правильно, что не отменили это хреновазу. Чтоб уж совсем наглядно, так сказать… И здорово, что коллеги так щедро делятся в соцсетях! Все для людей, все для людей…» (орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. WomanHit.ru), — написал актер в своем аккаунте.
После этих слов в Сети стали писать, что Максим и Нино расстались. По мнению общественности, актер не стал бы резко высказываться о мероприятии, на котором присутствовала его избранница.