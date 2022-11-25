Семенович рассказала, что пытается похудеть после перенесенного коронавируса

Артистка призналась, что после перенесенного коронавируса ей было запрещено заниматься фитнесом, однако сейчас она постепенно возвращается в зал. «Не похудела, а постройнела слегка. На сколько килограммов, не знаю, я не взвешивалась принципиально. Просто начала заниматься спортом, потому что я болела COVID достаточно серьезно», — объяснила звезда.