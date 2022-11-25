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3 часа назад

Анна Семенович рассказала, что пытается похудеть после перенесенного коронавируса

Газета.Ruиещё 1

Певица Анна Семенович в беседе с «Пятым каналом» рассказала о борьбе с лишним весом.

Семенович рассказала, что пытается похудеть после перенесенного коронавируса
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Артистка призналась, что после перенесенного коронавируса ей было запрещено заниматься фитнесом, однако сейчас она постепенно возвращается в зал. «Не похудела, а постройнела слегка. На сколько килограммов, не знаю, я не взвешивалась принципиально. Просто начала заниматься спортом, потому что я болела COVID достаточно серьезно», — объяснила звезда.

Семенович призналась, что она тренер по образованию и иногда занимается фитнесом дома. «У меня дома беговая дорожка есть, час двадцать хожу», — рассказала она.

Звёзды,Анна Семенович,
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