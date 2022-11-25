Тодоренко раскритиковали за колготки и "туфли не в тему"

Телеведущая, певица и актриса Регина Тодоренко резко ответила подписчикам, раскритиковавшим ее новый выход в свет. Соответствующий комментарий она опубликовала на своей странице в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)*.

Фото: Газета.Ru Газета.Ru

В минувший четверг, 23 ноября, в Four Seasons Hotel Moscow состоялась седьмая ежегодная церемония вручения премии OK! Awards «Больше чем звезды» 2022. Мероприятие посетили многие звезды, в том числе Регина Тодоренко. Звезда появилась на публике в коротком розовом платье-бюстье с длинным шлейфом. К нему она надела черные колготки и остроносые лаковые туфли на шпильке, вызвав споры в сети. «Темные колготки и туфли не в тему», «А черные колготки здесь — это тренд?», «У культовых див черные колготки под черное платье, а не под розовое», — недоумевали интернет-пользователи.

«Мои курочки раскудахтались. Тем временем, одна из самых высокооплачиваемых моделей экспериментирует на ковровой дорожке», — ответила на критику Регина Тодоренко, вспомнив выход Хейли Бибер на Met Gala 2022.

Звезда подчеркнула, что с радостью не прятала бы свои ноги под черными колготками, если бы не синяки и ссадины, полученные на тренировках в шоу «Ледниковый период».