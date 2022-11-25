Блогер Лерчек решилась на перемены во внешности

«Сейчас запахнет жареным», — лежа на кушетке в клинике, начала свой острый репортаж Лерчек. Выяснилось, что родинок на спине ей не жаль. А вот на лице — очень даже. «Это моя изюминка, — сокрушалась Валерия, — но именно эта родинка растет, к тому же многие мне пишут: "у вас бородавки"».