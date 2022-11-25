Блогер Лерчек решилась на перемены во внешности

Блогер-миллионник Лерчек (или Валерия Чекалина — настоящее имя девушки) сообщила, что планирует хирургические манипуляции с внешностью. Сказала — сделала: пришла на удаление шести родинок на лице и теле. Ну и как настоящий блогер, предъявила подписчиками видео процесса.
«Сейчас запахнет жареным», — лежа на кушетке в клинике, начала свой острый репортаж Лерчек. Выяснилось, что родинок на спине ей не жаль. А вот на лице — очень даже. «Это моя изюминка, — сокрушалась Валерия, — но именно эта родинка растет, к тому же многие мне пишут: "у вас бородавки"».
После мучительных раздумий было принято решение расстаться с новообразованиями. «Ох, как будто часть меня отрывают... ну, давайте», — с тяжелым сердцем дала отмашку доктору Чекалина.
Чуть позже Валерия опубликовала видео «было — стало». Оказалось, что сердце блогера все же екнуло, поэтому от некоторых родинок на лице она так и не решилась избавиться. Получается, нас ждет новый репортаж на кушетке.