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1 час назад

Ида Галич опубликовала фото в купальнике и без макияжа с отдыха в Дубае

Газета.Ru

Блогер и телеведущая Ида Галич опубликовала несколько фото в купальнике и без макияжа с отдыха в Дубае. Соответствующими снимками она поделилась с поклонниками в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)*.

Галич опубликовала фото в купальнике и без макияжа
Фото: Газета.RuГазета.Ru

32-летняя Ида Галич выложила в социальных сетях серию фотографий с отдыха в Дубае. На опубликованных снимках она позировала с распущенными волосами, без макияжа и в слитном купальнике бирюзового цвета.

Подписчики Иды Галич восхитились ее внешностью в комментариях. «Вы такая красивая, естественная! Вам косметика даже не нужна», «Красавица! Светлая, чистая, настоящая», «Когда душа красивая, все остальное тоже», — писали фолловеры.

Недавно Ида Галич призналась, что решила сесть на диету, поскольку набрала вес. «Новости с полей. Я снова вернулась к употреблению сладкого только раз в неделю. А то без спорта и на сахаре меня сильно подраздуло», — заявила она.

В феврале 2020 года у Иды Галич родился сын Леон. С отцом мальчика, блогером Аланом Басиевым, звезда развелась в 2021-м, после трех лет официального брака.

Ранее «Газета.Ru» рассказала о том, что Ида Галич показала фигуру в нижнем белье.

Звёзды,Ида Галич,
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