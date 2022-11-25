Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+10° в 
USD 60.48EUR 62.88
Войти в почту
2 часа назад

Пользователи сети восхитились Волочковой в золотом образе

Мослента

Балерина Анастасия Волочкова опубликовала фотографии, на которых она запечатлена в золотом образе. Пользователи запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России), восхитились ее образом.

Пользователи сети восхитились Волочковой в золотом образе
Фото: МослентаМослента

Знаменитость позировала перед камерой в блестящем платье золотого цвета. Образ дополняли массивное колье и грубые ботильоны черного цвета с золотыми шипами. В макияже Волочкова сделала акцент на глаза, подчеркнув их темными тенями, а волосы, как обычно, уложила назад.

«Золото вам очень подходит», «Красота, да и только», «Вы шикарная женщина», «Напомнило рекламу дорогих духов», «Вам нужно в модельный бизнес», «Потрясающий образ», «Анастасия, вы как древнеегипетская царица Нефертити», «Королева красоты», — написали комплименты подписчики.

Ранее фото Волочковой в образе ангела восхитило пользователей сети. На снимке балерина позирует, сидя на большом белом шаре. Она одета в белое платье с перьями, за спиной — крылья.

Звёзды,Анастасия Волочкова,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители