Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+9° в 
USD 60.39EUR 62.78
Войти в почту
1 час назад

Популярный певец сообщил о покупке квартиры

Lenta.ru

Популярный российский певец Ваня Дмитриенко, исполнитель песни «Венера-Юпитер», сообщил о покупке квартиры. Новостью об этом он поделился в своем Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Популярный певец сообщил о покупке квартиры
Фото: Lenta.ruLenta.ru

17-летний музыкант признался, что боялся рассказывать о приобретении жилья раньше времени, так как переживал, что ситуация может пойти не по плану и что сделка сорвется. «Со спокойной своей счастливой душой я могу вам рассказать прекрасную весть — я купил свою первую квартиру! Очень надеюсь, что вы за меня искренне порадуетесь. Я с удовольствием сниму вам рум-тур, если вы этого хотите», — добавил Дмитриенко.

Кроме того, музыкант выложил публикацию из новой квартиры. «Сижу, пою в своей квартире. Да-да, мне 17», — подписал пост Дмитриенко. На заднем плане можно увидеть, что стены одной из комнат выкрашены в белый цвет, а другая часть отделана под кирпич. Кроме того, в помещении есть деревянные стол и стул, а также диван насыщенного сине-зеленого оттенка.

В ноябре 22-летний певец Ramil' сообщил о том, что приобрел дом своим родителям. Музыкант признался, что сделать такой подарок для них было его мечтой.

Звёзды,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители