57-летняя звезда «Голубой лагуны» показала фигуру в купальнике

57-летняя актриса грациозно погрузилась в голубую воду, прямо как 42 года назад во время съемок культового фильма «Голубая лагуна»! Время летит стремительно, но, кажется, некоторые звезды не теряют своей красоты даже с возрастом. Так и Брук Шилдс продемонстрировала прекрасную форму в обтягивающем купальнике с лифом-бандо.