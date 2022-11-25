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2 часа назад

57-летняя звезда «Голубой лагуны» Брук Шилдс показала фигуру в купальнике: видео

Super.ru

57-летняя актриса грациозно погрузилась в голубую воду, прямо как 42 года назад во время съемок культового фильма «Голубая лагуна»! Время летит стремительно, но, кажется, некоторые звезды не теряют своей красоты даже с возрастом. Так и Брук Шилдс продемонстрировала прекрасную форму в обтягивающем купальнике с лифом-бандо.

57-летняя звезда «Голубой лагуны» показала фигуру в купальнике
Фото: Super.ruSuper.ru

Судя по возгласам актрисы, вода в мини-бассейне очень холодная. На такое отважное погружение Брук осмелилась в честь Дня благодарения, который вчера отмечался в США.

Известно, что актриса с детства склонна к полноте, поэтому постоянно следит за питанием и регулярно занимается спортом. Подписчики оценили старания звезды и оставили ей множество комплиментов в комментариях.

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