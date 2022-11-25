Алла Довлатова снова сделала пластику и раскрыла подробности

Телеведущая Алла Довлатова недавно перенесла пластическую операцию и рассказала подробности в беседе с «Пятым каналом».

Дату операции актриса выбирала с астрологом, потому как считала это дело серьезным и глобальным.

«Могу сказать, что операция была и на лицо. Я так рада, что я ее сделала!» — поделилась Довлатова.

По словам телеведущей, одному хирургу она доверяет уже третью операцию.

Первую операцию она сделала 15 лет назад. Тогда хирург удалил ей грыжи под глазами. Вторая операция, эндоскопическая подтяжка лба, была сделана ей уже полгода назад.

Подробности о последней операции Довлатова расскажет позже в своих соцсетях.