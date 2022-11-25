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2 часа назад

Дженнифер Лопес удалила все фотографии из социальных сетей

Mainstyle

Многомиллионная аудитория Дженнифер Лопес оказалась не на шутку встревожена. Певица уже взяла за моду удивлять поклонников своими неожиданными решениями, но на этот раз она решила по непонятной причине удалить все свои публикации в социальных сетях, которые явно пользовались спросом у фолловеров. Теперь при переходе на аккаунт нас встречает лишь неуютная пустота, а на аватарке красуется просто чёрный фон вместе привычного снимка с улыбкой. Единственным глотком свежего воздуха остаётся ссылка на официальный сайт, где певица уже давно делится самыми важными моментами из своей жизни.

Дженнифер Лопес удалила все фотографии из соцсетей
Фото: MainstyleMainstyle

Конечно, подписчики разделились на два лагеря: одни думают, что это предвкушение нового проекта, а другие объяснили такое решение внезапным перерывом в карьере артистки. А кто-то даже подумал, что в совсем молодом браке заезды снова настала чёрная полоса и пара решила отдохнуть от внимания прессы. В любом случае, мы принимаем желание Джен и с нетерпением ждём от неё новых новостей!

Звёзды,Дженнифер Лопес,
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