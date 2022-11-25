Дженнифер Лопес удалила все фотографии из соцсетей

Многомиллионная аудитория Дженнифер Лопес оказалась не на шутку встревожена. Певица уже взяла за моду удивлять поклонников своими неожиданными решениями, но на этот раз она решила по непонятной причине удалить все свои публикации в социальных сетях, которые явно пользовались спросом у фолловеров. Теперь при переходе на аккаунт нас встречает лишь неуютная пустота, а на аватарке красуется просто чёрный фон вместе привычного снимка с улыбкой. Единственным глотком свежего воздуха остаётся ссылка на официальный сайт, где певица уже давно делится самыми важными моментами из своей жизни.