Почему Джаред Лето не хочет иметь детей

Западные звезды давно, не стесняясь, признаются в том, что не хотят заводить детей. Одни, правда, потом жалеют, что так и не стали родителями, другие же нисколько не переживают, что остались без наследников. На тему продолжения рода высказывался и Джаред Лето. Думает ли звезда о пополнении в семье, читайте в материале «Рамблера».
Вокалиста альтернативной рок-группы Thirty Seconds to Mars называют одним из главных представителей чайлдфри в Голливуде (конкуренцию ему составит разве что Леонардо ДиКаприо). Артисту еще в прошлом году стукнуло 50 лет, а он никогда не был женат, хоть и известен многочисленными любовными похождениями. Не собирается звезда и заводить детей: перспектива даже в будущем стать отцом его совсем не вдохновляет.
В одном из интервью Лето признался: «Воспитание детей — это то, во что ты должен быть по-настоящему вовлечен на 100%. А у меня слишком много дел, чтобы я мог посвятить всего себя отцовству». При этом отдавать малышей на воспитание другим людям (например, няням или родственникам) он тоже не хочет и не готов.
Отметим, что Лето далеко не единственный, кто сознательно отказался стать родителем. Так, например, актриса Хелен Миррен признавалась: «На самом деле в своей реальной жизни я никогда не испытывала потребности в детях, у меня не было никакого материнского инстинкта». Ким Кэтролл, сыгравшая Саманту в сериале «Секс в большом городе», как и ее экранная героиня, также не озабочена продолжением рода: «Когда мне было лет пять, я мечтала о сотне детей и сотне собак. Но потом поняла, что эта идея пришла ко мне извне и я совершенно не готова стать биологической матерью», — рассказывала актриса.