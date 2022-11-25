Почему Джаред Лето не хочет иметь детей

Западные звезды давно, не стесняясь, признаются в том, что не хотят заводить детей. Одни, правда, потом жалеют, что так и не стали родителями, другие же нисколько не переживают, что остались без наследников. На тему продолжения рода высказывался и Джаред Лето. Думает ли звезда о пополнении в семье, читайте в материале «Рамблера».

Вокалиста альтернативной рок-группы Thirty Seconds to Mars называют одним из главных представителей чайлдфри в Голливуде (конкуренцию ему составит разве что Леонардо ДиКаприо). Артисту еще в прошлом году стукнуло 50 лет, а он никогда не был женат, хоть и известен многочисленными любовными похождениями. Не собирается звезда и заводить детей: перспектива даже в будущем стать отцом его совсем не вдохновляет.

В одном из интервью Лето признался: «Воспитание детей — это то, во что ты должен быть по-настоящему вовлечен на 100%. А у меня слишком много дел, чтобы я мог посвятить всего себя отцовству». При этом отдавать малышей на воспитание другим людям (например, няням или родственникам) он тоже не хочет и не готов.