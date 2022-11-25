Ким Кардашьян осудили за день с бывшим бойфрендом сестры

Подписчики Ким Кардашьян были недовольны тем, что она провела время с бывшим бойфрендом своей сестры Хлои Кардашьян. Об этом пишет Page Six.

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Ким Кардашьян опубликовала пост в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), где рассказала, что она и Томпсон недавно посетили колонию для несовершеннолетних в Лос-Анджелесе. Они пообедали с молодыми людьми в преддверии Дня Благодарения.

«В этом году я очень благодарна людям, которых я встретила во всех тюрьмах страны. На этой неделе у нас с Тристаном Томпсоном был вдохновляющий ужин с молодыми людьми, находящимися в заключении в колонии Килпатрик. <...> Многие из них учатся в колледже и добились больших перемен в своей жизни», — сказала Кардашьян.

По ее словам, больше всего ей на обеде понравилось общаться с ребятами и слушать истории об их мечтах и стремлениях. «Я не могу дождаться, когда увижу, как все они воплотятся в жизнь», — заявила она.

Несмотря на доброжелательный пост поклонники Ким Кардашьян не оценили выбора ее спутника.

«Почему вы делаете это с Тристаном после того, что он сделал с вашей сестрой? Пожалуйста, объясните, в чем смысл», «Я вижу, они наконец-то посадили Тристана в тюрьму», — написали фолловеры.