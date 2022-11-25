Бузову раскритиковали после ее анонса новой песни «Худи»

Известная российская телеведущая, певица и блогер Ольга Бузова в своем Telegram-канале поделилась информацией, что выпустила новую композицию, которая получила название «Худи». Однако большинство поклонников 36-летней исполнительницы новую песню не оценили.

Данный трек вызвал неоднозначную реакцию российских граждан, за что её многие вновь начали обвинять в бесталанности. Пользователи сети порекомендовали знаменитости перестать пытаться исполнять песни из-за отсутствия вокальных данных и слуха.

Однако не обошлось и без подписчиков, которые обратили внимание на «качающий» припев в песне и близкую им тему. Бузова на очередной выпад критиков реагировать не стала, вместо этого призвав поздравить ее с выпуском нового трека.