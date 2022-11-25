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3 часа назад

Дочь Успенской показала эффектные формы после пластики

Диана Товсепова

Любовь Успенская серьезно взялась за дочь, Татьяну Плаксину, планируя сделать из нее звезду. Конечно, работать нужно и с внешним образом.

Дочь Успенской показала эффектные формы после пластики
Фото: Кадр из видеоКадр из видео

Так, прошлой осенью Татьяна сделала несколько операций, чтобы исправить последствия травмы челюсти, но, как оказалось хирург поработал и с телом девушки.

Плаксина впервые показала фото, на которых предстала в своем новом теле. На фото девушка эффектно позирует в коротком блестящем платье, едва прикрывающем грудь.

Соцсети

Снимки украсят обложку нового сингла Плаксиной под названием "Чудо".

Соцсети

Подписчики отметили, что девушка сильно изменилась после пластики и выглядит потрясающе.

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Ранее мы писали о том, в чем Любовь Успенскую обвинил историк моды Александр Васильев.

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