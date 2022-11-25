Дочь Успенской показала эффектные формы после пластики

Любовь Успенская серьезно взялась за дочь, Татьяну Плаксину, планируя сделать из нее звезду. Конечно, работать нужно и с внешним образом.

Фото: Кадр из видео Кадр из видео

Так, прошлой осенью Татьяна сделала несколько операций, чтобы исправить последствия травмы челюсти, но, как оказалось хирург поработал и с телом девушки.

Плаксина впервые показала фото, на которых предстала в своем новом теле. На фото девушка эффектно позирует в коротком блестящем платье, едва прикрывающем грудь.

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Снимки украсят обложку нового сингла Плаксиной под названием "Чудо".

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Подписчики отметили, что девушка сильно изменилась после пластики и выглядит потрясающе.